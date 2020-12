GUILLERMINA LHOSPICE RATIFICÓ LA POSTURA DEL FRENTE DE TODOS SOBRE EL PRESUPUESTO 2021

Compartir en...

Continúan las repercusiones tras la aprobación del presupuesto 2021. Sergio Broggi, concejal del Frente de Todos tildó la sesión extraordinaria como un “mamarracho”, y la presidente del bloque, Guillermina Lhospice, también emitió su postura al respecto.

“Fue una falta de respeto total ante los Concejales de la oposición. Cuando llegamos al Concejo, la sesión era 19:30 horas, 19:25 me pasan el link porque son semi presenciales las sesiones, para yo pasarle al resto de mis compañeros para que se puedan conectar, y eran las 20 horas y mis compañeros estaban preguntándome qué pasa que no los admitían (en la videollamada) porque estaban terminando de arreglar el presupuesto, que fue modificado, lamentable y vergonzosamente el mismo lunes”, denunció la edil del Frente de Todos.

Lhospice sostiene que poco antes de la sesión extraordinaria, el oficialismo habría mantenido una reunión con los ediles que previamente habían denunciado de manera pública el presupuesto, para, según ella, “dibujar ese dibujo tan lindo del presupuesto”.

“No es que le agregaron más plata a salud, si no que dentro de la misma área fueron modificando los montos, fueron sacando de algunos lugares y colocándolos porque no había un fondo especial en el presupuesto para Covid”, detalló la Presidente del bloque opositor, quien a su vez considera que el presupuesto no difiere al del año pasado en donde por obvias razones no se consideraba la pandemia.

A pesar del pedido de varios Concejales de enviar el proyecto a comisión para ser tratado al día siguiente, el oficialismo obtuvo la mayoría y quedó aprobado. Sin embargo, Lhospice dijo que las modificaciones que realizaron a último momento “anularon cualquier posibilidad de debate, porque la verdad que teníamos preparado un rico debate para dar”.