Guillermina Lhospice se refirió a la desaprobación del proyecto para declarar de Interés Legislativo el libro de Cabail

Este viernes, la presidente del bloque del Frente de Todos, Guillermina Lhospice, opinó sobre los proyectos tratados en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante. Dos de los temas más debatidos están relacionados con la desaprobación del Fondo de Emergencia Municipal, y también con la desaprobación para declarar de Interés Legislativo el libro ‘Alimentación y Barbarie’, de la autoría del veterinario Gerardo Cabail.

Con respecto al Fondo de Emergencia Municipal, la Concejal explicó que “era para colaborar y acompañar desde el arco político a los sectores más castigados y más perjudicados por esta pandemia, por la crisis, un gesto de la política hacia la comunidad”. El mismo iba a suponer una reducción del 28% de los sueldos de la planta política, y Lhospice considera que se trataba de un gesto colectivo solicitado por la ciudadanía bragadense.

“El fondo iba a ser administrado por un representante o miembro del poder ejecutivo municipal, un miembro de la agencia de desarrollo local, un miembro de cada representante de los bloques del Honorable Concejo Deliberante, un miembro del hospital de la CICOP y otro miembro del Círculo Médico”, detalló.

Por otro lado, también opinó sobre la desaprobación del proyecto para declarar de Interés Legislativo el libro de Gerardo Cabail. “Me sorprendió mucho y no lo esperaba, me pareció una falta de respeto total hacia Gerardo porque tuvo la voluntad este vecino de traernos el libro, ponerlo a disposición, es un libro que está abierto y que nos deja reflexionar”, explicó.

“Esto refleja la intolerancia que tiene Juntos por el Cambio cuando uno no piensa como ellos, entonces esto no puede pasar en democracia”, concluyó la edil del Frente de Todos.