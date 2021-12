Guillermo Anso repasó los proyectos que presentaron en el Concejo Deliberante durante el transcurso del año

Este martes por la mañana en EL MEGÁFONO, el secretario general del CUCI, Guillermo Anso, se refirió a la labor de la Cámara de Comercio dentro del Honorable Concejo Deliberante y a los proyectos que estuvieron presentando durante el transcurso del año para brindarles más herramientas a los comerciantes.

“Algunos Concejales habían planteado de crear una plataforma a nivel local con desarrollo local y cuando vimos nosotros esa inquietud nos acercamos nosotros con nuestra plataforma que tenemos desarrollada a través de CAME, la plataforma de CAME Pagos, donde tenemos desarrollado todo y se trabaja a través de un ‘pos’ que se da totalmente gratuito para los comerciantes, y es una plataforma interesante porque hay dos tipos de tiendas y una que nosotros la habíamos denominado para este proyecto ‘Tienda Bragado’ y la otra ‘Comercio Cercano’. Una que va por geolocalización a través de WhatsApp, algo más sencillo para el comercio de cercanía para directamente hacer un pedido y que se lo alcance o para pactar la compra, y el otro que es a través de la tienda que es mucho más como para mostrar los productos, para que la gente pueda ingresar y comprar esos productos. Con esta plataforma el municipio no tendría que hacer todo ese desarrollo y el desembolso de ese dinero”, detalló Anso.

Por otro lado, también habló sobre el proyecto para que en los comercios y las cadenas de supermercados se exhiban productos locales, desde alimentos hasta artesanías, algo que según explicó ya se ha aplicado en otras ciudades con éxito.

“Es algo muy bueno porque vemos todo este modelo de feria que se viene haciendo, pero a veces vemos que el consumidor lo demanda otros días y dónde conseguir esos productos, entonces a través de los comercios que pueden ser almacenes, autoservicios de barrio, y algún otro tipo de comercios porque hay muchas cosas que son artesanías, cosas en hierro o en madera que se pueden vender”, comentó.

En otro orden de cosas, el Secretario General del CUCI mencionó al proyecto de ordenanza para la creación de un Fondo Productivo Municipal, que tiene como finalidad ofrecerle una alternativa más rentable a los comerciantes para que puedan acceder a un crédito a una tasa más baja.

“Presentamos un proyecto para crear un fondo municipal para que todos los pequeños y medianos comerciantes, o PyMES y emprendedores tengan un fondo para salir por fuera de lo bancario porque hay gente que no puede acceder a un crédito”, detalló. Según explicó, el mismo fue presentado de manera que sea sustentable y no para “desfondar” al Estado.

Finalmente, Anso habló sobre la distinción que se realizó durante la época de restricciones en la pandemia cuando desde el Sistema de Fases de la Provincia de Buenos Aires se catalogaba a los comercios “esenciales” y “no esenciales”, aplicándole más restricciones a unos que a otros.

“Creemos que es algo que nos discriminó mucho y realmente había alguna cacería en alguna situación de decir quién es esencial o no, si estaba trabajando o no trabajando, y realmente cualquier comercio o emprendedor tiene que trabajar sí o sí, ningún comercio puede estar más de 20 o 30 días con las puertas cerradas y cada familia vive de ese emprendimiento o de ese comercio porque es su fuente de sustento, tanto del trabajador como su propietario”, comentó. En ese sentido, dijo que trabajaron en un proyecto de ordenanza para que en caso de sufrir una nueva ola de contagios y por ende, nuevas restricciones, no haya una separación que divida a algunos rubros de otros.