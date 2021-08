Guillermo Berti abordó varias temáticas de cara a las PASO 2021

Este mediodía, Guillermo Berti, actual precandidato de la lista “Vamos con Vos” en representación de Florencio Randazzo y Ariel Franetovich, compartió durante varios segmentos el noticiero del mediodía junto a Marcelo Méndez para dialogar acerca de varios temas. En este caso, Berti se refirió a su posición política, la cartelería en épocas de elecciones, la problemática de las motos en Bragado, las falencias en el sistema de recolección de residuos y la deuda habitacional del Estado Municipal.

“En 2017 acompañé a Gustavo Bartolomé en ‘Cumplir’, el espacio de Florencio Randazzo, no llegamos a ser candidatos pero ésta es una patriada que empiezo a raíz de la visita de Ariel Franetovich, que es el ex Intendente de Chivilcoy, y a partir de ahí el acompañamiento a este sector de Florencio Randazzo como Diputado Nacional”, explicó Berti.

El abogado también elogió la gestión de Ariel Franetovich durante sus dos mandatos al frente de la Municipalidad de Chivilcoy, y aclaró que Florencio Randazzo no se compara a Sergio Massa en el sentido de que no aceptaría un cargo ligado al oficialismo tras presentarse como una alternativa durante las elecciones.

“En 2009 Florencio se negó a ser candidato testimonial cuando todos los fueron, en el 2015 le ofrecieron ser candidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y Florencio prefirió ser precandidato o participar en las PASO con el mismo espacio en el que estaba Daniel Scioli y se le negó esa posibilidad, y luego en 2017 le dijo nuevamente que no por tercera vez a Cristina y cumplió con su palabra en ser precandidato a Diputado Nacional”, aclaró.

Con respecto a la colocación de carteles y propaganda política en los distintos puntos de la ciudad, Berti indicó que fue invitado por Germán Marini a participar de una charla en la que dialogaron acerca de los motivos para no colocar carteles durante las elecciones.

“Son situaciones distintas y se lo planteamos, el es Concejal actualmente y tiene mucha prensa, mucho aire, y se puede dar a conocer por lo que ya hizo, en mi caso yo me tengo que dar a conocer entonces son posturas totalmente distintas, no tengo muchas otras alternativas sobre todo en pandemia que no se pueden hacer actos”, comentó.

Otro de los temas que se abordaron fue la problemática del tránsito en Bragado, haciendo especial foco en la cantidad de motos en falta que circulan diariamente en las calles, especialmente durante los fines de semana. Berti planteó que antes de avanzar con la justicia para realizar allanamientos y secuestrar rodados, se tendría que facilitar el patentamiento de los ciclomotores bajando los aranceles, facilitando el trámite y ofreciendo más medios de pago para estar al día.

“El 100% de las recaudaciones de las motos van al área municipal, yo te diría que hay más del 50% de las motos sin patentar en Bragado, con lo cuál se está perdiendo de recaudar durante muchos años el doble de lo que se recauda”, explicó, a la vez que planteaba la necesidad de capacitar mejor a los inspectores de tránsito.

Por otra parte, el precandidato a Concejal de “Vamos con Vos” se refirió a la generación de microbasurales en la ciudad. “Haría que la Escuela Técnica haga un canasto básico, y cada uno de los vecinos tenga en determinado lugar, no que cada uno ponga donde se le ocurra y le parezca mejor. Abrís la puerta del auto y te chocás un canasto de basura, en el centro no hay canasto de basura, en el local partidario no tengo canasto de basura, no hay en toda la vereda, no sé dónde la tengo que llevar a la basura cuando la saque”, comentó.

Finalmente, Guillermo Berti habló sobre la problemática habitacional en Bragado y las viviendas que no ha podido entregar la gestión de Vicente Gatica, y dijo que ante todo deberían gestionar para finalizar y entregar las viviendas que están más avanzadas.

“Tienen que hacer un banco de tierras en el cual la Municipalidad le pone un precio a aquellas tierras que ellos consideran importante, se lotea y en cierta forma se vende, porque tampoco es cuestión hacer falsas promesas y decir ‘vamos a regalar desde la Municipalidad y entregar gratis’, gratis no existe nada”, agregó el precandidato.