Gustavo Benalal: “trataremos de hacer grande a la Unión Cívica Radical”

Tal como informó BRAGADO TV, el pasado fin de semana se concretó la asunción del histórico dirigente Gustavo Benalal como presidente del Comité de Distrito de la Unión Cívica Radical. Por tal motivo, ayer fue entrevistado por EL MEGÁFONO. “Trataremos de hacer grande a la Unión Cívica Radical”, dijo.

Según Benalal, “los desafíos que se vienen es armar la Unión Cívica Radical piedra a piedra, sembrando para poder a cosechar en el futuro, dándole un lugar importante a la juventud”. Opinó que hoy “no está todo lo poderosa que quisiéramos, está bastante desilachada”, sobre lo cual agregó: “todos queremos lo mismo: un radicalismo fuerte, que sea protagonista y que sea nuevamente gobierno municipal en el futuro”.

El dirigente remarcó que “nosotros pertenecemos a Juntos por el Cambio”. Manifestó que “el Intendente sabe que hay asuntos que no nos conforman”, por lo que indicó: “lo vamos a discutir en privado y si es necesario lo haremos también en público”.

Consultado sobre cuál será la posición que adoptará el partido ante las próximas elecciones legislativas, dijo que “tenemos 30 días de conversaciones internas –con el resto de los espacios de Juntos por el Cambio- y trataremos de acordar”. No obstante, aclaró: “si no lo hacemos no es ningún pecado que propongamos nuestro propio candidato… esto no quita que también haya líneas internas dentro del radicalismo que estén propugnando ir a unas PASO”.

“Los candidatos son importantes para las aspiraciones personales de la gente y las partidarias, pero lo más importante es el bienestar de la comunidad y el progreso de Bragado”, concluyó.