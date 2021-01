GUSTAVO ECHAVE EXPRESÓ SU PREOCUPACIÓN POR EL AUMENTO DE CASOS ACTIVOS DE CORONAVIRUS

Compartir en...

El subdirector del Hospital Municipal San Luis, Gustavo Echave, mantuvo una charla con “Bragado TV al mediodía” en donde expresó su malestar ante el aumento de casos activos de Coronavirus en nuestro distrito.

“Creo que estamos cursando por algo que es inevitable por la conducta que hemos visto en la gente. Tiene poco distanciamiento y eso se ve en la cantidad de casos que van aumentando”, señaló el profesional de la salud, a lo que agregó: “Por la conducta social esto nos está pasando”.

Echave enfatizó en los pocos cuidados que la sociedad ha mantenido y expresó: “El virus no te sale a buscar, no tiene alas no tiene patas, vos salís a buscarlo”. Asimismo mencionó que “todas las reuniones de fin de año, las cenas, los viajes y los cumpleaños hacen que las conductas no se respeten y que el virus se vaya transmitiendo”.

La suba en el número de contagios es un reflejo del esfuerzo de la comunidad en evitar la propagación. En este sentido, el directivo aseguró que “enfermedades graves va a haber en tanto haya más cantidad de pacientes”. Actualmente, el hospital tiene alrededor de 10 personas internadas por Covid-19”.

“Las medidas son las que se han tomado. Ahora con la disminución de la circulación, si la gente toma conciencia y se cuida, esto va a bajar. Ya nos pasó una vez, estábamos en Fase 5, volvimos a Fase 3 y bajaron los casos”, sostuvo, a lo que sumó: “Si seguimos con estas costumbres, los contagios van a venir, las muertes van a llegar y los problemas van a seguir”.