Gustavo Lazzari se refirió al índice inflacionario y su impacto para las Pymes

El avance de la inflación en el país y los intentos del Gobierno Nacional para frenar sus consecuencias, generan una distorsión de precios que confunde al consumidor y otros síntomas negativos en la economía argentina. Gustavo Lazzari, referente y empresario Pyme, se comunicó con EL MEGÁFONO y expresó la visión que tiene el sector sobre el impacto de la inflación.

“No hay ninguna posibilidad de que estas medidas tengan éxito, pero ninguna. No es que hay una en el horizonte. Acá encaraste la Ruta 3 para la Patagonia y tenes ganas de ir a Salta”, afirmó Lazzari, a lo que rápidamente agregó: “¿cuál es la solución? cualquier país para resolver la inflación debe tener un plan económico de austeridad fiscal y prudencia monetaria creíble. La Argentina no tiene austeridad fiscal, ni prudencia monetaria ni es creíble”.

Durante la charla sostuvo que el Gobierno “está desorientado” y que “el control de precios es una medida mala”. Respecto a las dudas de la población sobre la disparidad de precios en los comercios, a causa de la inflación, aclaró: “los precios no se disparan automáticamente a través de una computadora a todos en el mismo momento y lugar”.