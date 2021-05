Habilitaron la muestra pictórica “Prometeico”

Compartir en...

Federico Barrado es un joven Bragadense que se encuentra cursando el profesorado de Artes Visuales en Junín, y ha sido convocado desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Bragado para que exponga sus trabajos en el Centro Cultural Florencio Constantino, muestra que ya se encuentra habilitada y que ha dado por llamar “Prometeico”.

“Me baso en la cuestión de que todas las obras son creadas en mi proceso de aprendizaje y en mi formación institucional, con esta excusa le pongo “Prometeico” a la muestra por el dios Prometeo, porque es el dios que le brinda el fuego, el conocimiento y la sabiduría a los humanos según la mitología griega”, explicó el artista en diálogo con ‘El Megáfono’.

Es la primera exposición individual que realiza en todo su trayecto, ya que anteriormente había realizado una exposición conjunta en el museo de Junín. “A mí me gusta mucho implementar la poética, la simbología, los signos, me gusta que haya una segunda, tercera o cuarta, o todas las lecturas que surjan de la obra, que no se quede en una representación fotográfica”, comentó.

Aquellos interesados en ir a la muestra deben comunicarse con la Dirección de Cultura o con el Centro Cultural Florencio Constantino para sacar un turno, debido a las limitaciones impuestas por la emergencia sanitaria.