Habló la víctima del robo de identidad: “Es muy feo sentir como vulneran tu intimidad”

Ayer trascendió la información de que una vecina de nuestro medio, Ana García, había sufrido un robo de identidad a través de WhatsApp. La mujer contó que desconocidos se comunicaron con todos sus contactos a través de la famosa aplicación y que, con la excusa de haber cambiado su número de celular, intentaron vender dólares.

“Es muy feo sentir como vulneran tu intimidad”, comentó la denunciante en diálogo con Marcelo Méndez este mediodía. “Por las fotos que he visto es desde Facebook donde han sacado todo, me han robado la identidad, han abierto un WhatsApp con mi nombre, con mi foto, algunos de los contactos que he hablado dicen que hasta han subido en el ‘estado’ fotos mías, o sea que la intimidad mía está en manos de alguien muy mala persona”, detalló.

Según le comentaron sus allegados, cuando les empezaban a preguntar detalles sobre la vida personal de Ana, como por ejemplo sus familiares, los desconocidos dejaban de contestar los mensajes. Además, sólo respondían por escrito y se negaban a enviar mensajes de voz, inventando cualquier excusa para evadir el tema.

“En los mensajes cuando les preguntaban por qué tenía un número de Buenos Aires, contestaban que me había ido a hacer un trabajo en una empresa y que momentáneamente iba a atender desde ese teléfono”, añadió García.

Tras la entrevista, Ana volvió a comunicarse con el noticiero para avisar que los estafadores le enviaron un mensaje y le pidieron $30.000 para “dejar de molestarla”.