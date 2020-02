HABLÓ UN EMPLEADO DEL DIARIO EL CENSOR: APUNTÓ CONTRA MARINI Y CONTÓ LA DIFÍCIL SITUACIÓN QUE VIVEN

Compartir en...

Frente a las grandes dificultades que atraviesan los trabajadores del diario El Censor, la suspensión de actividades y el comunicado que hicieron público en las últimas horas, esta mañana BRAGADO TV mantuvo una comunicación telefónica con uno de los empleados con el propósito de ahondar sobre la cuestión. Se trata de Juan Del Pratto, quien detalló los problemas que están viviendo y las consecuencias que acarrea no tener certezas acerca de quién es el director del medio de comunicación. También apuntó contra Mariano Marini.

Del Pratto trabaja en El Censor desde hace más de 40 años; comenzó como repartidor y desde hace mucho tiempo se dedica a las tareas de impresión. Recordó sus inicios con Juan José Osvaldo Devenutto y habló de los directores que lo sucedieron.

Sostuvo que “hasta el momento en que se vendió el diario -a Mariano Marini- todo venía correctamente, luego comenzaron todos los problemas”. Reconoció que al comienzo el Contador se comportó bien con ellos, pero aclaró que posteriormente todo se desmadró: “lo peor del caso comienza cuando un día nos enteramos que él también quería vender el diario”, dijo.

Explicó que “antes de que se vendiera el diario nos lo ofertó a nosotros; había que pagarlo en cuotas, pero era una cifra que se nos hacía bravísimo poder llegar a mantener los empleados del diario, sobre todo porque también había incluidos dos juicios de empleados que él había echado”. En ese marco, indicó: “bajo ningún punto de vista podíamos aceptar esas condiciones”.

Según Del Pratto, cuando Marini concretó la venta del diario se negó a decirles quién era el comprador aludiendo que “no era necesario”, lo que generó gran malestar en los empleados. “Yo tengo que saber a quién respondo”, dijo el trabajador; “yo quiero saber quién hace mis aportes y quién me paga”, agregó.

La presión de los empleados habría hecho que Marini les presentara a Nancy Díaz, quien se mostró como una representante del nuevo propietario: Carlos Galo. “¿Quién es Carlos Galo?, no sabemos, no se hizo presente nunca”, explicó Del Pratto. También sostuvo que “un día nos enteramos que Nancy Díaz no tenía más nada que ver con el diario” y que “nos teníamos que dirigir a la chica Rocío Araujo, que es la secretaria privada del estudio de -Mariano- Marini; ella iba a empezar a pagarnos los sueldos e iba a tratar de pagarle a todos los proveedores que nos traen las cosas”.

El trabajador puso en duda la falta de vinculación de Marini con lo que ocurre actualmente con el diario. Dijo: “tenemos la cuenta cortada del banco y no se sabe el motivo, estamos trabajando con una cuenta que presta él… si vos no tenés más nada que ver ¿para qué prestas la cuenta?”. También cuestionó los problemas que registran cotidianamente para conseguir los insumos que demanda la tarea y habló de otros inconvenientes: “pagan el sueldo en tres cuotas, como si ganarámos una cifra exuberante”, contó.

Del Pratto sostuvo que “el diario sale por nosotros, por los empleados”. Pidió perdón por los problemas que pudo haber ocasionado su protesta, e indicó que “mañana comienza a salir el diario a la calle porque hoy vamos a trabajar”.

