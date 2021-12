Habló Vicente Gatica: “estoy en contra de las reelecciones indefinidas”

Una de las palabras más esperadas en torno a la polémica por la modificación de la Ley 14836, era la de Vicente Gatica ya que se trata de uno de los intendentes que podría aspirar un tercer mandato si lo quisiera. Por tal motivo, BRAGADO TV lo consultó en una entrevista exclusiva, a los fines de conocer su opinión: “estoy en contra de las reelecciones indefinidas”, dijo.

El rechazo a la permanencia prolongada en los cargos fue repetido varias veces durante la entrevista. Sin embargo, dijo estar de acuerdo con la modificación ya que “el hecho que tantos intendentes tomaran un atajo para ingresar, significa que la Ley o el Decreto Reglamentario no estaba bien hecho y había que revisarlo”.

Según Gatica, “yo no impulsé nada”, ni tampoco le preguntaron a él o a su espacio político, Unidos por Bragado. “El vecinalismo nunca es tenido en cuenta en las decisiones que se toman en las superestructuras, por lo tanto nunca fui consultado por esto del fin de las reelecciones, ni para el Decreto Reglamentario… siempre lo han hecho los partidos mayoritarios nacionales”. Dijo que “nosotros nunca tuvimos legisladores, contratos con ninguna legislatura y ninguno recibe nada”.

También aprovechó la oportunidad para arremeter contra algunas críticas: “me sorprenden muchos dirigentes, que parecen actores de cine porque están todo el tiempo en los medios hablando sobre estos temas… y muchos desde la derrota y desde el exilio porque ya no están en la provincia de Buenos Aires”.

Resaltó que el actual sistema “modifica el escenario, pero yo dije que estoy en contra de las reelecciones, -y- me parece que la alternancia es buena”. Sin embargo, no fue tan enfático cuando el periodista Marcelo Méndez lo consultó acerca de si dará uso a la posibilidad de postularse nuevamente: “yo no puedo estar pensando en mi reelección, con los problemas que tenemos hoy”, indicó.

“Cuando decidí empezar con esto, con un grupo de amigos y vecinos, no lo hice para quedarme toda la vida… sí para construir un poder que nos permita no depender de las superestructuras”, concluyó.