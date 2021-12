Harán un evento musical a beneficio de Bruno Selpa

Esta mañana, la artista Milagros Coronel y Jorge “Pacha” Guillermo, uno de los propietarios de “El King de la Milanesa”, anunciaron la realización de un espectáculo musical a beneficio de Bruno Selpa.

“Cuando empecé a ver que la familia estaba necesitando ayuda se me ocurrió hacer un show a beneficio, no dudé en contactar a los chicos del ‘King’ que además son mis amigos, y desde el momento cero ellos no dudaron y empezamos a armar toda esta movida hermosa”, explicó Coronel en diálogo con BRAGADO TV: EDICIÓN CENTRAL.

La cantante además contó que se están sumando varios artistas más para actuar a beneficio de Selpa, y explicó que la entrada será a colaboración de la gente, es decir, que no van a cobrar un monto fijo. Todo lo recaudado será destinado a la familia del joven atropellado, pero además, en el local venderán bonos contribución con varios premios.

“Van a estar los familiares y amigos (de Selpa) con el bono contribución en el King ofreciéndolo, agradecemos a todos los comercios que se sumaron a toda esta movida porque hay muchísimos premios”, detalló Guillermo.

El local gastronómico abrirá sus puertas a las 19:30 horas y el espectáculo empezará a las 21:30. “Obviamente vamos a contar con el servicio de siempre; milanesas, entradas, bebidas, y esta noche no va a haber delivery, sino que vamos a estar enfocados en el salón y en que todo salga bien ahí”, agregó el propietario del comercio, ubicado en Juan Manuel de Rosas 1550.