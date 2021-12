Hasta las lágrimas: Kevin Candela reflejó su victoria en un relato conmovedor

Este mediodía en los estudios de MEGA BRAGADO, y en dúplex por BRAGADO TV, el campeón del TC Pista, Kevin Candela, brindó una entrevista con Marcelo Méndez y Enrique Giannino en la que reflexionó sobre su reciente triunfo, emocionándose en varias oportunidades al recordar y nombrar a quienes lo apoyaron para que cumpla su sueño.

“Es una locura todo esto que estamos viviendo, es algo increíble que lo soñamos hace mucho tiempo y este año la verdad que hemos tenido un gran año, junto a todos los que nos apoyan, a todos los amigos que nos hicieron fuerza siempre y teniendo buenos resultados, teniendo la primer victoria en la primer fecha que fuimos a San Juan, y llegamos con grandes chances para ser campeón”, relató Candela.

El piloto local además contó que tras su victoria recibió una gran cantidad de mensajes y llamados por parte de vecinos y amigos, los cuales hasta el momento no ha podido responder por el propio cansancio del viaje de vuelta a nuestra ciudad, pero agradeció a todas las personas que lo fueron a recibir con la caravana en el Acceso Juan Domingo Perón y a quienes luego se presentaron en el taller de su familia para felicitarlo.

“Es algo que soñamos siempre y soy consciente de que somos campeones y de que vamos a estar en el Turismo Carretera, pero me sigo sorprendiendo de la carrera que hemos hecho, hay mucha gente diciendo cómo se ha vivido a través del televisor y por ahí no soy consciente, todavía no pude mirarla bien, la he mirado así a las apuradas y se que fue algo increíble, un final que no lo tuvimos nunca en la historia”, añadió Candela.

Además de sus allegados, Kevin aprovechó la oportunidad para destacar el acompañamiento de la firma ELPRA, quienes apostaron al piloto y lo ayudaron económicamente para poder solventar los gastos de cada carrera: “Con Julián y Leandro no tengo palabras de agradecimiento, como lo he dicho muchas veces le debemos mucho a ellos. El año pasado ellos nos juntaron, tuvimos una reunión en la casa de Julián, nos sentamos en una mesa para ver cómo podíamos mejorar porque ellos sabían que nuestro auto funcionaba bárbaro pero que no teníamos esa confiabilidad para llegar en las carreras, teníamos muchos problemas mecánicos y ellos se pusieron la camiseta del equipo y nos llevaron adelante.”

“Lo que han hecho con nosotros es algo increíble, y él (Julián) siempre me dijo que disfrute, he aprendido muchas cosas dentro de ELPRA y no sólo estar compitiendo en el nivel que estamos, sino que me han hecho crecer como persona y me han enseñado muchas cosas, más que nada Leandro, Julián, Vivi y todos los chicos ahí de ELPRA, nunca me pasó que un sponsor o una persona que nos ayude venga y que lo único que te pida es que disfrutes del momento y que la pases bien”, agregó emocionado Candela tras haber visto en vivo un saludo enviado por Julián, uno de los propietarios de la firma.

En lo que respecta a los momentos finales de la carrera, Kevin relató cómo vivió aquellos metros previos a llegar a la meta desde arriba del auto, enfrentando mano a mano a Lautaro De la Iglesia: “En un momento en la carrera yo hice una diferencia pero con un inconveniente en los frenos no venía rápido y con el ritmo que tendría que haber venido, obviamente él se me vino faltando 3 o 4 vueltas y en esa última vuelta lo tenía soldado y yo sabía que él se iba a jugar porque no quedaba otra que se tire, si no era en la última curva iba a ser en la anterior, y en la anterior yo cuerdeo y cuando llegamos a la última sabía que se me iba a tirar entonces lo que hice fue frenar antes, hacerla bien lenta y yo sabía que cuidando la cuerda no me iba a pasar. Cuando lo hago lenta que iba a salir de esa primer curvita a la izquierda, el auto me gira un poquito el tren trasero, ahí corrijo y cuando corrijo queda el hueco, y ahí se me mete, cuando yo veo en el espejo que mete la trompa no me quise cerrar por miedo a que me toque y me la jugué a que pueda doblar por afuera.”

La emoción para Kevin no terminó ahí, ya que más adelante en la entrevista la producción compartió un video en donde se la puede ver a su mamá, saludando y felicitándolo por haber cumplido su sueño. “Se ha bancado todo porque esto es muy desgastante, tanto el Turismo Carretera como las demás categorías es algo desgastante que a uno por ahí lo preocupa, lo hace poner loco, y ella siempre nos bancó y siempre apoyó, y en los momentos que me ha visto mal fue la primera que vino a abrazarme y a decirme que la siga peleando y estoy agradecido con ella porque la verdad que nos ha bancado muchísimo como también me ha bancado mi hermano y mi papá, la familia es lo más importante porque te bancan en esos momentos donde uno tiene que levantarse”, relató conmovido el piloto.