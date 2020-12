HÉCTOR LARREA HABLÓ DE SU ALEJAMIENTO DE LA RADIO Y DE SU AMOR POR BRAGADO

Compartir en...

Una entrevista sumamente especial mantuvo hoy el noticiero BRAGADO TV. Habló con el reconocido locutor Héctor Larrea, quien es considerado uno de los mayores referentes de nuestra ciudad a nivel nacional. Allí contó sobre su alejamiento de la radio luego de una trayectoria de 60 años, pero también ahondó sobre el amor y los recuerdos que tiene por nuestro pueblo.

“Esa ciudad es todo para mí, es mi vida”, sostuvo Héctor tras indicar que “ahí forjé la infancia y la juventud hasta la adolescencia”. Contó que estuvo hasta los 17 años y resaltó la importancia de los lazos de amistad que forjó aquí porque generaron un gran aprendizaje para toda su vida.

Según el locutor, “Bragado es una ciudad estupenda por su gente”. Destacó que “no había diferencias sociales; -ya que- no importaba cual fuera tu origen, vos podías tener acceso a todos los lugares de la ciudad”. Opinó que “es un lugar hermoso”, e indicó: “lo que adquirí en Bragado es insustituible”.

Consultado sobre sus recuerdos, habló de los momentos en que hizo publicidad rodante; “el dueño de uno de los camioncitos se llamaba el Vasco Iribarren”, indicó. También mencionó las épocas de la propaladora, a la que consideró “una pre-radio”, y las funciones de teatro que ofreció junto a un grupo de amigos en la sede del Bragado Club. “Esa ciudad es inolvidable: el Club Americano, el Club Porteño, el Club Español, y el Boca… yo en Boca vi por primera vez a Troilo”, contó.

En lo que respecta a su larga trayectoria en la radio, dijo: “me ha dado todo, incluso me obligó a viajar para encontrar discos”; luego, agregó: “he disfrutado durante 60 años y por eso consideré que ya era hora de terminar”.