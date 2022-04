Hipólito Paolocá presentó su libro en sociedad: “El Viaje”

Este jueves por la tarde en la sede del Banco Credicoop, Hipólito Paolocá, reconocido docente jubilado y ahora escritor, presentó en sociedad su primer libro: “El Viaje”.

“Estuve 3 años, porque no fue mi intención hacer un libro sino que estaba leyendo otro que me dio una idea y digo ‘tengo para hacer un cuento’, yo no soy escritor, ahora capaz que sí pero no era, y en vez de hacer un cuento termino haciendo una novela”, explicó.

Al evento asistieron varias personas, lugar donde además ofreció a la venta su obra. “No hay detalle que no se pueda comprobar, desde la misma máquina para hacer ese viaje en el tiempo, por supuesto que es teoría, hasta la flora que aparece en el libro, la fauna, las costumbres de los pueblos originarios, hasta los cielos que aparecen”, añadió Paolocá.

Según explicó, la historia se trata de “un físico que tiene el laboratorio en Macachín, La Pampa, que logra hacer un viaje en el tiempo, una teleportación pero en el mismo, es decir en el mismo lugar pero en distinta época. ¿Por qué Macachín? Porque ahí tenía que aparecer en las tolderías de Calfulcurá”.