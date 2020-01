HISTÓRICO EX PRESIDENTE DEL CLUB CICLISTA NACIÓN LAMENTA LA SUSPENSIÓN DE LA DOBLE: PROPONE UNA CARRERA ALTERNATIVA EN LA ZONA

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

Durante décadas la Doble Bragado estuvo íntimamente ligada a la figura de una persona: Oscar López. Se trata de quien fuera el presidente del Club Ciclista Nación entre 1984 y el 2017, por lo que fue quien se encargó de la organización del evento durante 33 ediciones. Habló con BRAGADO TV y lamentó que la carrera se suspenda tras considerar que durante todo este tiempo lucho para que eso no sucediera. Además, propuso que nuestra ciudad, Junín y Chivilcoy tomen la posta y organicen una competencia más chica.

Oscar dijo estar “triste por estos acontecimientos”; “a mí me mortifican enormemente”, contó. Recordó que la última vez que se había suspendido la Doble Bragado fue en 1983 y que desde ese entonces asumió la presidencia del Club Ciclista Nación y se abocó a que no volviera a repetirse: “decidimos que la carrera no se suspendiera más”.

Manifestó que durante los más de 30 años que le tocó organizarla se suscitaron muchas dificultades, como por ejemplo en el 2001, pero recalcó que siempre se hizo la competencia. “Se tomaban las medidas necesarias como para que eso no volviera a pasar nuevamente”, sostuvo.

Aclaró que “el Club nunca se llevó dinero de esas carreras; se cambiaba el espectáculo y demás por el alojamiento y la comida, y lo que se conseguía en publicidad era dinero para los premios”. Además, manifestó que “los deportistas no corrían por los premios porque nunca supieron cuáles eran hasta el momento de largar”.

Frente a lo ocurrido, indicó que Bragado tiene la posibilidad de que una carrera culmine aquí, tal como venía reclamando todos estos años. Sostuvo que “una pequeña solución al tema” podría significar “que alguien recoja el guante y diga hagamos una carrera entre estas localidades” (por ejemplo Bragado, Junín y Chivilcoy), e incluso propuso que se llame “el Triángulo Fraterno o alguna cosa que se les ocurra”. “Sería para que no se pierda la fecha y los deportistas tengan la oportunidad de mostrar para qué se entrenaron”, propuso.