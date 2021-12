Hockey Bragado Campeón: hablaron las protagonistas

El equipo de Hockey Bragado consiguió un importante logro: se consagró campeón en el Torneo Regional de Junín, tras imponerse a Atlético 9 de Julio. Para expresar sus sensaciones estuvieron la entrenadora Natalia Montero y la jugadora Ruth Fernández, en diálogo con BRAGADO TV.

“Felicidad absoluta, confianza en ellas tenía. Las cargo y les digo que llevé espumita y globos, ellas no. Yo sabía que a la final llegaban, que es lo más importante”, sostuvo la profesora. Vale mencionar que es la segunda vez que el Sub-19 consigue una final, la primera sucedió en 2019.

En relación a su logro, reivindicado por el esfuerzo constante que entregan, Montero expresó: “somos un equipo chico y que no tiene club, somos Hockey Bragado pero acá en una plaza. Destacó eso, el esfuerzo que hacemos para llevar adelante una clase y el esfuerzo de ellas para venir y motivarse”.

Fernández, capitana y figura de la final, mencionó: “es un orgullo total, no sólo tener el título de la mejor jugadora de la final. Tengo que resaltar que cada una de mis compañeras tiene mucha garra y mucha actitud, gracias a ella logramos todo esto”.

Además de deshacerse en merecidos elogios para sus compañeras, respecto a la individual señaló: “no lo podía creer, era algo que no me lo esperaba. Estaba un poco desmotivada al principio porque casi tuve una lesión un poco grave, me preocupe bastante”.