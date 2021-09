“Hockey Bragado” juega el Torneo Regional de Clubes

Por estar clasificada como uno de los mejores equipos de 2019, la Primera División de Hockey Bragado competirá en el Torneo Regional de Clubes organizado por la Confederación Argentina de Hockey. Comparte zona con Club Social, Sarmiento de Junín y Argentino de Rojas.

En diálogo con Enrique Giannino para Bragado TV, la profesora Natalia Montero expresó estar “contenta y feliz” porque “entrenamos un montón para esto y por suerte se pudo hacer después de una pandemia”, y agregó: “crecen muchísimo. Las chicas se sientes unas leonas después de tantos partidos y tanta competencia”.

Si bien clasificaron en Quinta y Sexta División, no habrá competición para la Quinta y la Sexta no podrá participar debido a cuestiones económicas. “Decidimos, como fue todo sobre la marcha, que el de Sexta no lo vamos a hacer. Es muy importante pero no ascendemos”, señaló.

Foto: Diario Democracia