Horacio Cardús: “El Sanatorio no se va a vender y no va a presentar quiebra”

En las últimas horas, el doctor Horacio Cardús fue designado como nuevo presidente del Círculo Médico Bragado, quien a partir de ahora tendrá que afrontar una serie de desafíos económicos en medio de varios rumores, y esta mañana en ‘El Megáfono’, despejó algunos de ellos.

“Ahora me toca de nuevo en una crisis importante del Círculo Médico y del sanatorio. Una crisis financiera y de credibilidad, pero es nuestra responsabilidad asumirla, reconocer que existe una crisis y no ocultarla, porque tenemos que ganar de vuelta la confianza de la gente, y si tapamos la situación no es creíble”, explicó Cardús.

El nuevo Presidente del Círculo Médico reconoció el apoyo de los profesionales que allí trabajan y dijo que desde el año pasado no perciben un aumento en sus haberes debido a la crisis financiera que están atravesando. “La vamos a revertir con una administración ordenada y mucha dedicación”, sostuvo.

En lo que respecta a la situación en torno al doctor Fernando Maidana, Cardús se negó a opinar al respecto, sólo dijo que “eso afectó mucho, afectó a la comisión anterior y a todos los médicos, es una cosa que nunca había pasado.”

El médico también aseguró que ya no se cobrará por la atención en la guardia a aquellas personas que tengan obra social, algo que molestó mucho a los pacientes que se acercaban con algún malestar. “La primera medida que tomamos fue eso, se va a atender por guardia sin pagar una diferencia”, expresó.

Otro dato más que aportó, es que el sanatorio antes tenía las luces apagadas de noche, cosa que ahora con la nueva comisión no sucedería. “Tenemos que convencernos de que esto va a salir adelante, va a costar sacrificio, pero yo quiero llevarle tranquilidad a la gente que el sanatorio no se va a vender y no va a presentar quiebra”, aclaró Cardús.