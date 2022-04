Incertidumbre en las aulas: los gremios denuncian falta de diálogo por las medidas recientemente anunciadas

Esta mañana en EL MEGÁFONO, María Eugenia Calderón, secretaria de la UDEB y la FEB Bragado, se refirió a las nuevas medidas anunciadas e impulsadas por el Gobierno con respecto a la presencialidad en las escuelas.

En principio, se refirió a la medida por la cuál añadirían una hora extra de clases en el nivel primario. En ese sentido, Calderón aclaró que oficialmente no se les ha convocado al diálogo ni se les ha informado respecto al proyecto en cuestión.

“No podemos decir que estamos en contra de esta medida pero tampoco decir que estamos conformes cómo se está llevando esto porque realmente no tenemos precisiones, y hay muchos aspectos para debatir con los trabajadores que es importante que nosotros conozcamos y que lleguemos a un acuerdo para garantizar calidad educativa, que no implica una hora más de clase, sin violar los derechos de los trabajadores”, comentó.

A su vez, dijo que el único nivel de educación que no cuenta con preceptores es el nivel primario, por lo cuál los docentes de dicho nivel deben ocuparse de mayores responsabilidades, lo que afecta directamente a la enseñanza en las aulas.

“El maestro se ocupa de dar clases, de cuidar a los alumnos en el recreo, de llenar registros, de completar legajos, de reunirse con las familias, y ahora creemos que con simplemente agregar una hora más de clases todo esto se va a subsanar, por eso pedimos que haya una inversión en el nivel primario para que el docente pueda dedicarse a dar clases”, explicó.

Por otra parte, también se refirió a la utilización del barbijo en las aulas, medida que habría quedado sin efecto tras los anuncios del Ministro de Salud la semana anterior; sin embargo, la medida tampoco fue informada a la comunidad educativa.

“No puede ser que la escuela pierda autoridad ante la sociedad porque no se entera las cosas vía oficial; no lo saben los docentes, no lo saben los directores, no lo sabe el inspector, los gremios no nos enteramos porque sino uno hace una bajada inmediato a las escuelas”, comentó Calderón, quien a su vez agregó que “esto hace que se enfrente en definitiva la escuela con la comunidad educativa”.

“Esto es grave, tenemos que manejarnos con lo que interpreta cada uno, no hay una bajada clara, yo interpreto que lo que me están diciendo es ‘sigan utilizando el barbijo’ porque la recomendación es seguir aconsejando el buen uso del barbijo”, concluyó.