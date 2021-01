INCREPARON EN LA CALLE A LA INFECTÓLOGA PIOVANO Y LA ATACARON POR SU APOYO A LA VACUNA RUSA

Compartir en...

email

Una situación lamentable tuvo como víctima a la infectóloga bragadense Gabriela Piovano. Un grupo de personas (cerca de 20) la increparon en la calle y comenzaron a seguirla con la intención de realizarle un escrache público: con altoparlantes, le gritaron insultos por su posición a favor de la vacuna rusa y su apoyo a las políticas sanitarias del gobierno nacional.

La situación se generó en Buenos Aires (esquina de Diagonal Norte y Florida) cuando estaban realizando una protesta contra la campaña de vacunación y se dieron cuenta que la infectóloga los observaba. La rodearon e insultaron y también comenzaron a perseguirla cuando decidió irse.

“Ahí está Gabriela Piovano, la médica que siempre está en los medios y que nos quiere confinar”, se escucha decir a uno de los atacantes en un video que se viralizó en las redes sociales. Posteriormente la acusa de “genocida” porque “quiere que se vacunen con una vacuna que no cumple con los protocolos”.

“Mentirosa”, “mal hablada”, “asesina”, “hija de puta” y “barrabrava”, fueron algunos de los insultos que también le gritaron.

Según manifestó Gabriela a AM 950, “se vuelven peligrosas este tipo de cosas” y que “hay que tener cuidado con lo que hacen”. Consideró que “esto está estimulado por los medios de comunicación, porque la gente atribuye un grado de veracidad que no tienen para nada”.

Consultada sobre cómo ocurrieron los hechos, explicó que “-los atacantes- me empezaron a rodear, decían que era la ‘doctora muerte’ y que todo lo que digo es mentira”. Aclaró que “hubo gente que me empezó a ayudar, pedían que me dejen”, aunque “quedaron uno o dos agrediendo y uno de ellos nos siguió hasta casi la Avenida de Mayo y 9 de Julio”.