Integrantes del grupo “Brujas y Brujos” se refirieron al desarrollo de la Semana del Teatro

Este viernes en NUNCA ES TARDE PARA GUGA, Mónica Nievas y Jacqueline Martínez, integrantes del grupo de teatro “Brujas y Brujos”, dialogaron con Scarcelli acerca de su participación en la Semana del Teatro, que finaliza este domingo por la noche en el Centro Cultural Florencio Constantino.

“En esta oportunidad tenemos la suerte de estar en la Semana del Teatro y cerramos el domingo a las 20 horas”, explicó Nievas, celebrando el regreso a la presencialidad tras las restricciones por la pandemia.

Por su parte, Jacqueline Martínez explicó cómo se incorporó en el grupo dirigido por María Cristina Cotta. “A mí lo que me motivo fue hace muchos años, en mi primer año de secundaria, tuve el placer de tener a María Lucrecia Macías como profesora de teatro, que también es parte nuestro grupo, y ahí me enamoré, así que no paré nunca hasta que hace unos 6 o 7 años hice taller con Mary (Cotta)”, relató.