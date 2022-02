Intentaron engañar con un secuestro virtual al Director de Prensa del Municipio

La delincuencia sigue al acecho. Este mediodía el director de Prensa de la Municipalidad de Bragado, Marcelo Schachner, informó sobre una dramática situación que vivió en la mañana de ayer como consecuencia de un llamado donde intentaron engañarlo con un secuestro virtual. No lograron concretar su objetivo, pero causaron momentos de angustia y preocupación.

Según contó el funcionario, el hecho sucedió a las 6 de la mañana. Lo despertaron con un llamado al teléfono fijo, donde una persona fingía ser su hijo: “lo primero que escucho es una voz entrecortada, sollozando de una manera muy penosa, que me decía ´Pa, me están pegando, me están pegando´”.

Explicó que de inmediato le habló otro de los delincuentes, quien simulaba ser el secuestrador. Recordó que se manejaba con violencia mediante agresiones y amenazas, remarcándole que no debía cortar el teléfono ni hablar con ninguna otra persona. También le pidió 50 mil dólares por el supuesto rescate.

Schachner reconoció que inicialmente les creyó debido a la habilidad de los delincuentes para engañar. Sin embargo, en un momento notó que lo llamaban desde un número anónimo, lo cual hizo que tuviera una leve sospecha y optara por llamar a su hijo desde el celular (en simultaneo a la comunicación con los estafadores). Afortunadamente su hijo atendió y allí comprendió que todo se trataba de una farsa.

“Todos estamos alerta y hemos escuchado hasta el cansancio sobre la modalidad delictiva del engaño telefónico, pero creo que nadie está preparado para afrontarlo”, indicó. Consideró importante estar atentos.