¿Intento de robo? Falsos operarios de ABSA pretendieron engañar a una mujer mayor

Una situación preocupante fue alertada a nuestro medio por Lucia Tenti. Contó que 2 hombres se presentaron en la casa de su tía (de 86 años) e intentaron engañarla fingiendo ser dos operarios de ABSA. Se desconoce cuál era el objetivo, aunque todo parece indicar que tenían fines delictivos.

Según indicó la mujer, “aproximadamente a las 10 de la mañana -de ayer- se presentaron 2 hombres vestidos con ropa de trabajo color marrón, diciendo que eran de ABSA; le hicieron preguntas personales y le pedían que salga a la vereda para ver el supuesto problema de agua”.

Tenti explicó que “por suerte, -su tía- no les abrió porque noto algo raro”, lo cual quedó comprobado cuando habló con la empresa para verificar si era cierto: “me comunique con ABSA y luego fui hasta las oficinas donde me confirmaron que ninguna cuadrilla había estado trabajando por el lugar, que no era el color de ropa habitual y que no se manejan de esa forma cuando tienen que hacer algún trabajo”.

La mujer realizó una exposición en la Comisaría local con la intención de dar a conocer lo sucedido.