INTERNA RADICAL: LA JUSTICIA RECHAZÓ EL RECLAMO DEL SECTOR DE POSSE

Compartir en...

email

Tras las elecciones de la interna radical que se desarrollaron el 21 de marzo en toda la provincia, se desató una polémica en todo el partido debido a que a pesar de que la Junta Electoral reconocía a la lista encabezada por Maximiliano Abad como ganadora, su contrincante, Gustavo Posse, desconoció el triunfo y hasta se consideró ganador por un margen de 500 votos.

El tema fue llevado a la Justicia, y Alejo Ramos Padilla, Juez Criminal y Correccional Nº1, resolvió la causa en el día de hoy, rechazando el reclamo del sector encabezado por Posse.

Sin embargo, el proceso judicial no sólo tuvo consecuencias en el Comité Provincial, si no que debido a todo lo que ello implica también tuvo repercusiones en lo local. Días atrás, Rafael Acuña, actual presidente del Comité local, dijo que Gustavo Benalal, quien encabezaba la lista única en Bragado, no podría asumir como presidente a pesar de que ya habían reconocido su triunfo. Ahora, con el fallo del Juez a favor de la Junta Electoral de la UCR, Benalal podría suceder a Acuña como Presidente del comité local.

Resolución del Juez Alejo Ramos Padilla:

I.- Rechazar por improcedente la medida cautelar de no innovar requerida por los Sres. Apoderados de la Lista 14 –Dr. Claudio KILANOWSKI y Sr. Germán Omar CAMPIDOGLIO- en el marco del proceso eleccionario interno que se lleva adelante en el Partido UNION CIVICA RADICAL de la Provincia de Buenos Aires.

II.- Rechazar por improcedente e infundada la acción intentada contra la JUNTA ELECTORAL de la UNION CIVICA RADICAL de la Provincia de Buenos Aires –art. 32 ley 23.298 y consideraciones efectuadas-.

III.- Rechazar por improcedentes e inadmisibles los documentos incorporados como Hechos Nuevos -art. 32 ley 23.298 y consideraciones efectuadas.

IV.- Notifíquese, regístrese y Archívese sin más trámite.