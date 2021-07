Invitan a una charla sobre los desafíos del cooperativismo argentino

Compartir en...

Esta mañana, Marco Giommi, integrante de la Comisión de Asociados del Banco Credicoop, anunció la realización de una charla titulada “Los desafíos del Cooperativismo Argentino”. En este caso, el disertante será el director de IDELCOOP, Daniel Plotinsky.

“Plotinsky es un hombre historiador de las cooperativas, Magister de la Universidad de Tres de Febrero, es egresado de la carrera de historia de la Universidad de Buenos Aires, es un hombre que conoce mucho de esto y a nosotros nos parece que es importante la charla porque nos va a hablar un poco sobre la historia del cooperativismo en la Argentina pero también qué nuevos desafíos tiene el cooperativismo”, detalló Giommi.

Además, habló acerca del rol que cumplen las cooperativas que ya están instaladas en nuestra ciudad y que se han ido afianzando con el tiempo, brindando servicios a la comunidad. “Cuando hablamos entre nosotros siempre surge este tema de que no hay gente capacitada en cooperativismo, porque la empresa cooperativa es una empresa particular, no es una empresa cualquiera. La empresa cooperativa es una empresa social”, agregó Giommi.

La charla se llevará a cabo este jueves a las 19 horas a través de la plataforma Google Meet.