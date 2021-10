Javier “Tanqui” Fernández se quedó con el campeonato de la Liga Pro de Footgolf

El fin de semana pasado finalizó el campeonato de la Liga Pro de Footgolf, deporte relativamente novedoso que tiene exponentes bragadenses, entre ellos, Javier “Tanqui” Fernández, quien se coronó como el ganador del torneo.

“Yo estaba primero pero sabía que si no ganaba ninguna de las tres fechas que quedaban las posibilidades se iban achicando. La presión fue mucha porque estuve 1 mes y medio más o menos desde que se había jugado la última fecha y decía ‘si no aprovecho ahora después se me complica más’”, explicó Fernández en diálogo con Enrique Giannino para EL MEGÁFONO.

“Tanqui” obtuvo el primer puesto el día sábado y el tercer puesto el domingo, lo que le permitió quedarse con el campeonato por los puntos que tenía acumulados.

Según explicó, el ex futbolista se enamoró de la disciplina porque “es un deporte donde la cabeza es fundamental, el pensar, actuar en el momento, no bajarte cuando te va mal, son momentos que la cabeza es fundamental. Yo el sábado cuando gané la primera vuelta yo veía que no iba bien pero pensaba que podía mejorar porque la cancha era difícil y el tiempo también porque había viento, y en la segunda vuelta mejoré un montón”.