JOAQUÍN EXPÓSITO QUEDÓ SEGUNDO EN UNA IMPORTANTE CARRERA EN JUNÍN

El joven Joaquín Expósito sigue a paso firme como ciclista: su última participación le valió el segundo puesto en el Séptimo Gran Premio de la Ciudad de Junín, en la categoría Sub-23. Para dar su visión acerca de su desempeño y el desarrollo de la competición, dialogó con Marcelo Méndez y Enrique Giannino en ‘El Megáfono’.

Si bien sólo Juan Cruz Gariboldi (KTM) lo superó, Expósito consiguió otro enorme resultado en una competencia de élite para el ciclismo argentino. Sobre esta instancia en sí, mencionó: “Fue una carrera carrera linda, en un autódromo con una modalidad de ‘ruta’ que por ahí es la que más nos gusta”.

“Nos encontramos con un nivel altísimo, con ciclistas de San Juan y otras partes del país con un nivel muy alto. Esto hizo que se haga una carrera muy interesante, por suerte estuvimos estar adelante y hacer podio, mostrar la camiseta del equipo y de Bragado”, señaló el ciclista que representa al Bragado Cicles Club, a lo que agregó: “El podio es muy satisfactorio. En todo lo que uno hace, sólo uno sabe el esfuerzo y la dedicación que tuvo que ponerle”.

Respecto a la suspensión (de nuevo) de la Doble Bragado, expresó que “Es una pena que no se haya hecho la Doble Bragado. Está claro que estamos atravesando una situación sanitaria complicada y sería un poco una falta de respeto para el personal de salud de todo el país realizar una carrera que pueda poner en riesgo no sólo a los ciclistas, sino a toda a la sociedad en general”.

“Aún así está la contracara y es que se han realizado carreras de ruta en todo el país y no ha traído un problema de salud para nadie”, sostuvo Expósito, y sumó: “Creo que lo ideal y en lo personal, me parece muy bueno realizar una carrera para no perder la tradicional que tiene la Doble Bragado, no sólo para los ciclistas que nos encanta correr este tipo de carreras, ni a los de Bragado que la esperamos muy ansiosos, sino también para la gente que espera mucho”.

Podio:

GP Ciudad de Junín

Elite Sub 23

1°Adrián Bozzini (KTM).

2°Leonardo Cobarrubia (SEP San Juan).

3° Cristian Clavero (Luján).

4° Sergio Fredes (KTM).

5° Juan Cruz Gariboldi (KTM).

6° Jeremías Muñoz (San Andrés de Giles).

Sub 23

1°Juan Cruz Gariboldi (KTM).

2°Joaquín Expósito (Bragado).

Damas

1° Valentina Luna (Lobos).

2° Alejandra Prezioso (Ituzaingó).

3° Eliana Tocha (Pehuajó).

4° Lili Bialas (Pehuajó).

5° Lujan Barra (Raeigh).