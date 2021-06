Jorge Bracco se refirió al gesto que tuvo con su familia durante el aislamiento

Compartir en...

Tal y como te lo habíamos adelantado en ‘Bragado TV’, el equipo de Canal Trece vino a Bragado para entrevistar a Jorge Bracco, un vecino de nuestra ciudad cuyo gesto hacia su familia aislada por Covid-19 se viralizó a través de las redes sociales.

“Es como para salir un poco de mi encierro, porque yo me cuido mucho también, y hacerles pasar un momento un poco agradable”, explicó Bracco en diálogo con el medio nacional. Su hija junto con su familia fueron aislados por ser Covid-19 positivo, y él tuvo la idea de acercarse a su casa para acompañarlos con su música desde el otro lado de la ventana.

“El acordeón me saca de todos los estados. Si estoy triste me saca de la tristeza, si estoy preocupado me saca un poco la preocupación, si estoy contento mejor, pero la música me ayuda”, añadió en la nota.

El viernes, Bracco mantuvo una entrevista con Marcelo Méndez para hablar más en detalle acerca del caso. “Quien se contagió fue mi hija Jorgelina y por supuesto se contagió el marido, así que estuvieron los 15 días encerrados, ya les dieron el alta gracias a Dios, pero a los nenes no les pasó nada”, comentó.

Según explicó, un día le avisa a su hija que iba a ir a tomar mates para charlar con ellos y acompañarlos durante el aislamiento, y llevó consigo su acordeón el cuál tenía arriba del auto. “Yo esto lo hago en una forma muy personal, es una cosa de familia. Si bien yo se música tampoco soy un profesional y no soy de andar tocando en los escenarios”, agregó.