JOVEN BRAGADENSE DE 13 AÑOS ESTUVO EN GRAVE ESTADO POR HANTAVIRUS: SU VIDA CORRIÓ RIESGO, PERO MEJORÓ

Compartir en...

email

Una situación dramática está siendo superada por una familia de nuestra comunidad luego de un sorpresivo agravamiento de la salud de su hijo. Creyeron que tenía Coronavirus, pero era Hantavirus (una enfermedad transmitida por roedores), lo que motivó su derivación a Junín por las complicaciones que tenía. Su vida estuvo en riesgo, aunque afortunadamente está logrando recuperarse.

El joven tiene 13 años. Se llama Valentino Michel y salía poco de su casa. Según su padre Facundo, sólo acostumbra ir a la casa de su abuela en el barrio Michel (él vive en la misma zona, frente a la plaza) o a jugar partidos en la cancha de Bragado Club o Pujol.

Contó que “el 6 de febrero empezó con dolor de cabeza y el 7 arrancó con fiebre, por lo que nos comunicamos con el Hospital pensando que podía ser COVID; eran los únicos síntomas que tenía y un forúnculo”.

Explicó que en el nosocomio local le indicaron que se aislara en forma preventiva, pero como la fiebre persistía a los tres días fue hisopado y también le realizaron una placa. “Como no les gustó lo que vieron, después le hicieron una tomografía y me dijeron que tenía mucho líquido entre los pulmones y el corazón, por lo que decidieron trasladarlo urgente a la Pequeña Familia -de Junín- porque ellos no tienen para tratar a un nene con ese cuadro”.

Facundo indicó que a su hijo “le faltaba el oxígeno y le encontraron que no sólo tenía líquido entre los pulmones, sino también dentro”. Contó que el fin de semana lo colocaron en coma farmacológico, e indicó que “tuvieron q ponerlo boca abajo para ver si lograban que le llegará oxígeno porque tenía muy poca posibilidad de vida”.

En total se le hicieron tres hisopados y un análisis de anticuerpos, cuyos resultados fueron negativos. También se le realizó un estudio de dengue que dio dudoso y otro de Hantavirus, siendo este último el que dio positivo en el día de hoy.

El padre destacó que la voluntad de Valentino hizo que pudiera superar el riesgo de vida, aunque aún le queda la recuperación muscular. Consideró que el contagio pudo haber provenido de la falta de limpieza que hay en el barrio, por lo que exigió una solución por parte del Municipio.