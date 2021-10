Joven denuncia el ataque de una patota a la salida de un boliche

Una situación preocupante fue informada a BRAGADO TV por Jordan Giménez, quien vive en nuestra ciudad desde hace un tiempo. Contó que el pasado sábado fue atacado por una patota a la salida de un boliche, motivo por el que busca llamar a la reflexión a los agresores y poner en alerta a la comunidad sobre lo que está ocurriendo. Contó que logró salir con vida tras la intervención de la policía.

Según el joven, el conflicto se comenzó dentro de la discoteca, sin motivo aparente. “Un grupito me rodeó de la nada y me amenazaron de que me iban me iban a c… a palos si no me iba del boliche”. Explicó que lo empezaron a empujar a él y a un acompañante, pero que finalmente no se retiró del lugar porque el personal de seguridad entendió que “no tenían razón, ni motivos”.

La situación se agravó cuando terminó el evento. Dijo que “uno de ellos me incita, me hace gestos, y yo reacciono; nos entrelazamos y nos tiramos unos puñetazos”. Manifestó que luego lo empezaron a correr entre varios (uno de ellos en moto) en el acceso Perón y que finalmente lo acorralaron aproximádamente a 500 metros, donde lo atacaron entre 5 y 7 personas.

Giménez remarcó que “a mí me salva la vida la policía porque yo ya estaba inconsciente cuando llegó”. Explicó que los agresores le dejaron lesiones en la cabeza, la espalda y las rodillas, por lo que ahora tiene miedo de salir a la calle.

Contó que en la Comisaría no le tomaron la denuncia por no conocer a ninguna de las personas, pero aclaró que igualmente realizó una exposición civil. Pidió que este tipo de situaciones no vulevan a ocurrir y dejó un mensaje para los agresores: “lo único que espero que estos chicos tomen conciencia porque un golpe de esa magnitud e intensidad en la cabeza, no solamente puede causar heridas graves, sino también matarte; tienen que recapacitar”.