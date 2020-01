JUAN FIGUERAS CONTÓ SU EXPERIENCIA EN EL FESTIVAL DE JESÚS MARÍA

Compartir en...

Ganar el primer puesto en una competencia del Festival de Jesús María, Córdoba, es una experiencia que pocos amantes de la doma y el folclore pueden vivir y presumir. Quien sí lo pudo hacer fue Juan Figueras, quien tras lograr el primer puesto en la categoría de Tropillas Entabladas habló con Bragado TV para dar detalles de su victoria.

Sobre el evento en general, el presidente de la Comisión de la Fiesta del Caballo comentó: “estoy contento porque fuimos una delegación grande de Bragado. La pasamos bien, nos tomamos unos días de vacaciones haciendo lo que nos gusta”. Asimismo, relató: “más allá del primer premio a uno siempre le gusta ganar, no porque voy a ser mejor o peor, son cosas lindas porque te dan ganas de seguir con mucho trabajo”.

“Este año justo las tropillas mías no andaban muy bien, estuve a punto de no ir, había tenido problema de moquillos con los caballo y estaba en duda si iba o no iba”, contó el local, pero añadió: “todo el sacrificio que hice junto a los veterinarios pudimos salir a flote, decidimos ir y que hayamos ganado es una satisfacción, a nivel fiesta es importantísimo que haya cuatro integrantes de la Comisión tengan tropillas”.

Vale mencionar que la bragadense Miriam Garayo tuvo un rol protagónico encabezando el desfile, siendo la primer amazona en hacerlo.