Juan Manuel Barenghi reclama por el cumplimiento de una ordenanza de plantación de árboles

Este jueves en BRAGADO TV: EDICIÓN CENTRAL, el concejal de Innovar Bragado, Juan Manuel Barenghi, habló acerca de una reunión que mantuvieron en la jornada del miércoles en el Concejo Deliberante con la comisión de Calidad de Vida, en donde abordaron entre otros temas, el arbolado en la ciudad.

“Llevamos a consideración, surgió en el medio de la conversación y justo ayer era el día de la Educación Ambiental, surgió hablar de una ordenanza que hay hace muchos años y que justo en el grupo de Innovar me acercaron una nota de lo que pasa en Saliquelló que hay una ordenanza similar, y acá hay una ordenanza de que se plante un árbol cada 10 nacimientos que data desde el año 2008”, explicó Barenghi.

El Concejal de Innovar considera que en Bragado debería cumplirse con la ordenanza pero que además, se debería modificar para que se plante un árbol por cada nacimiento, y para que tanto las familias de los recién nacidos como así también el Estado, se encarguen del mantenimiento del mismo.

“No recuerdo si alguna vez se llevó a cabo porque inició en 2008 la ordenanza, y yo en ese tiempo todavía estaba en La Plata, volví acá en 2014, pero desde que estoy acá no he visto que se haga”, añadió.