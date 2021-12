Juan Selpa sobre la salud de su hijo: “hoy entramos y estaba todo desfigurado, golpeado, machucado”

Esta mañana, Juan Selpa, padre de Bruno Selpa quien fuese atropellado y abandonado días atrás cuando se retiraba de su trabajo, dialogó con Marcelo Méndez en EL MEGÁFONO para hablar acerca de la situación de su hijo, quien fue trasladado a la Clínica Mitre en Buenos Aires debido a la gravedad de su estado de salud.

“Nosotros llegamos alrededor de las 11 de la noche con el traslado y a él le hicieron un montón de estudios, recién a las 3 de la mañana el médico nos dijo que nos quedáramos que nos iba a dar un parte”, explicó Selpa, quien además añadió que el médico le habría dicho en dos oportunidades que Bruno estaba en grave estado de salud.

“Hoy entramos y estaba todo desfigurado, todo golpeado, machucado, roto la pierna, mal, que eso fue lo que me lo atropelló el hijo de p…, él salía de trabajar, no salía de joda”, expresó con impotencia. Juan además contó que ese era el último día en que Bruno iba a trabajar en ese turno, ya que lo iban a cambiar de horario y hasta tenía planeado empezar a jugar a la pelota. “Me lo arrebataron en 2 segundos”, añadió.

En lo que respecta al siniestro vial, el padre de la víctima asegura que el joven a quién habrían detenido conduciendo el auto no sería el autor del hecho, sino que apuntó contra el propietario del vehículo, quien horas más tarde lo denunció como robado.

“A ese chico lo empapelaron, lo pusieron al volante como que él había robado el auto y todo pero a mí me parece que el que estaba haciendo la denuncia por robo es el promotor del accidente, que disparó con la mujer, (…) un camionero pasó y avisó que se habían bajado dos del auto, un hombre y una mujer, y salieron disparando”, comentó.