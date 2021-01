JUBILADOS MUNICIPALES RECLAMAN POR LOS HABERES QUE PERCIBEN

Compartir en...

Esta mañana, dos jubilados municipales del IPS se acercaron a nuestra redacción para dejar su testimonio respecto a la situación que están atravesando desde hace varios meses. En principio le agradecieron a Adrián Castaño y al concejal Germán Marini por agilizar los trámites para que puedan percibir el aumento en sus haberes.

“Queremos agradecerle a Adrián Castaño y a Germán Marini por haber colaborado con nosotros, porque hace 6 meses que no podemos cobrar el aumento, parece que estaba todo encajonado y no cobraba nadie, con $9.500 no podemos vivir”, expresó Pedro Senise, quien junto a Miguel Splendiani relataron su situación.

Por otro lado, aclararon que la jubilación que perciben no se ve modificada por los aumentos anunciados desde Provincia o Nación, ya que los mismos dependen pura y exclusivamente de lo que determine la Municipalidad de Bragado. “Si el señor Vicente Gatica nos da un aumento, y lo pasan en tiempo y términos lo vamos a cobrar, y si no, no”, detalló Senise.