Juegos Bonaerenses: 14 bragadenses clasificaron para la etapa final

Continúan desarrollándose los Juegos Bonaerenses 2021, y al igual que en otras ediciones, este año han sido varios los bragadenses que se animaron a competir y a representar a nuestra ciudad en el certámen provincial.

Silvia Sosa, coordinadora de los Juegos a nivel local en el área de Cultura, dialogó con BRAGADO TV: EDICIÓN CENTRAL para anunciar a los competidores que lograron superar la etapa regional, haciéndose un lugar para competir en la final.

Sin embargo, a día de hoy todavía no tienen información oficial respecto a si los Juegos culminarán en Mar del Plata, debido a las restricciones por la pandemia: “Hasta el día de hoy no tenemos muchas novedades, en la reunión les comentamos a los participantes que todavía no tenemos la nueva ‘circular’ porque la semana pasada se había planeado algo que después se echó para atrás así que estamos esperando novedades”, explicó Sosa.

Los ganadores de la etapa regional son:

Gabriel Alejandro Gómez – Solista vocal sub 15

– Solista vocal sub 15 Hebraim López – Poesía sub 15

– Poesía sub 15 Juan Ignacio Belén – Pintura universitario

– Pintura universitario Dante Crivelli – Solista vocal sub 18

– Solista vocal sub 18 María Pía Montenegro – Dibujo sub 18

– Dibujo sub 18 Cesar Giommi – Objeto tridimensional adulto mayor

– Objeto tridimensional adulto mayor Karen Natalia Macagna – Objeto tridimensional sub 15

– Objeto tridimensional sub 15 Melina Nanni – Fotografía

– Fotografía Karen Ciancio – Cuento sub 18

– Cuento sub 18 Zulma Basilio – Cuentos adultos mayores

– Cuentos adultos mayores Leandro Coria y Jonathan Zalvidea – Mural

– Mural Valentina Terpolilli – Videominuto