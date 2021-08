Juegos Bonaerenses: ocho tenistas de Bragado Club pasaron a las finales de Mar del Plata

Compartir en...

Bragado Club puso en conocimiento a la comunidad sobre el importante logro alcanzado por ocho tenistas de su institución: pasaron a las finales de los Juegos Bonaerenses, motivo por el que aseguraron su viaje a Mar del Plata.

Los primeros en saberlo fueron los jóvenes de las categorías masculinas, quienes participaron ayer en la etapa regional disputada en las instalaciones de Bragado Club. Fausto Mafassanti ganó en Single Sub 14, Pedro Corte y Gaspar Bondoni en Dobles Sub 14 y Felipe Macías en Single Sub 18.

Por su parte, las categorías femeninas compitieron hoy en Lincoln. Emilia Cellerino se lució en Sub 18 single, Amalia Finger en Sub 14 single, y Francisca De Nevarez / Carmela Vezzoso en Sub 14 doble.

El pase a Mar del Plata constituye un gran paso, ya que es uno de los mayores deseos de quienes participan en los Juegos Bonaerenses.