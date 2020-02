JULIO ARCE HABLÓ DE LOS PROBLEMAS DE ALGUNAS FARMACIAS PARA LA VENTA DE MEDICAMENTOS

Compartir en...

El presidente del Círculo de Farmacéuticos de Bragado, Julio Arce, se refirió el pasado viernes a los inconvenientes que se están registrando en algunas farmacias en lo que respecta a la venta de medicamentos para afiliados de PAMI. Negó que haya un corte planificado, sino que es consecuencia de que algunas no pueden solventar los gastos debido a la deuda que aún tiene PAMI.

Según Arce la falta de pago por parte de PAMI “se arrastra desde el año pasado”. Explicó que “las nuevas autoridades dicen que desde ahora en adelante van a cumplir con los plazos de pago, pero que se va a ver cómo se renegocia la deuda anterior”.

Reconoció que “están proponiendo algunos planes de pago”, pero “eso significa que a las farmacias les falta dinero porque encima es una deuda vieja que se va licuando con la inflación”.

El Presidente del Colegio de Farmacéuticos manifestó que “nosotros siempre fuimos de la idea de no cortar el servicio de PAMI porque entendemos que cumplimos una razón y una función social”. En ese marco, dijo que “no hay un corte”, pero que se presenta la situación de que algunas farmacias “no pueden proveer porque no tienen la capacidad financiera de comprar la medicación que le tienen que entregar al afilado”. “Esta falta de financiación no es culpa nuestra”, arremetió.