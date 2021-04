Junín: El Hospital Interzonal de Agudos tiene el 100% de las camas de terapia ocupadas

Compartir en...

El director del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Junín, doctor Sebastián Meneses, dialogó con Grupo La Verdad para referirse a la gravedad de la situación epidemiológica en dicha ciudad y además, anunció que la Terapia Intensiva del establecimiento está completamente ocupada.

“En cuanto a la ocupación de camas, en nuestra terapia estamos al 100 por ciento con pacientes Covid y pacientes no Covid. Y en internación para pacientes mayores, el segundo piso Covid tiene una capacidad del 90 por ciento de ocupación aproximadamente”, manifestó Meneses.

Paralelamente, comentó la gravedad de la segunda ola de contagios y advirtió que pese a las críticas, la campaña de vacunación contra el coronavirus en Junín ha sido de suma importancia para disminuir el número de víctimas fatales.

“Obviamente que el plan de vacunación, a pesar que digan que no funcionó, es sumamente importante. Sobre todo cuando vemos que el número de fallecidos de nueve bajó a tres por semana. Si bien hay más contagiados, gracias a la campaña de vacunación que algunos critican porque no pudieron sacarse ni una foto, bajaron los números de muerte. La otra gran herramienta que tenemos en estos momentos es la conciencia social. Si no entendemos que nos salvamos todos o no se salva nadie, como sociedad nos va a ir muy mal”, manifestó en la entrevista.

•Fuente: Grupo La Verdad