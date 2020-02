KARINA CABALLERO SE REFIRIÓ SOBRE UNA SUPUESTA DENUNCIA CONTRA LEONEL SILINGARDI

Compartir en...

Hace días se hizo viral en las redes sociales el cuestionamiento de por qué el director municipal de Juventud, Leonel Silingardi, sigue en su cargo a pesar de haber sido acusado por varias jóvenes mujeres que expresaron haber sido acosadas por él. Frente a esta polémica, la subsecretaria Legal y Técnica de la Municipalidad, Karina Caballero, expresó que no existe ninguna denuncia contra el funcionario.

Ante la prensa, Caballero aseguró: “En este caso en particular armamos un expediente administrativo con la nota de solicitud y planteando al mismo Silingardi, y llevamos adelante un procedimiento administrativo para deslindar responsabilidades. Pudimos corroborar que no existe una denuncia penal ni tampoco una presentación específica de alguna supuesta víctima”.

“Si no tenemos una certeza o una denuncia en concreto, la suerte de ese sumario administrativo termina en un archivo, por lo cual entiendo que el intendente no puede aplicar una medida o sanción con respecto a la designación de un funcionario cuando no hubo elementos para acreditar lo que circula en las redes sociales”, explicó la funcionaria, a lo que sentenció: “Solamente es algo que circula dentro de las redes, nada más”.

En las redes sociales, sobre todo en Instagram y Twitter, se lo cuestionó a Vicente Gatica por mantener a Silingardi en su cargo a pesar de “estar denunciado por acoso a menores” y tener una “impunidad intacta”. Si bien negaron la existencia de la denuncia penal, si son ciertas las acusaciones de varias jóvenes contra el funcionario, expresadas por las vías antes mencionadas.