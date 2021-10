Kevin Candela volvió al podio del TC Pista: logró el segundo puesto en la final de San Luis

El bragadense Kevin Candela sigue mostrando su gran potencial en el TC Pista. Recientemente alcanzó el segundo puesto en la final disputada en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, por lo que tuvo la posibilidad de volver al podio.

Candela se presentó con “la pantera negra”, el Ford con el número 116 que ya le trajo muchas otras alegrías, como por ejemplo cuando debutó como ganador del TC Pista a principios de agosto.

La largada de la segunda serie fue frenética: Kevin Candela, desde el liderazgo, supo imponer sus cualidades defensivas ante la presión del Chevrolet de Matías Canapino, lo cual se repitió toda la batería hasta la bajada de la bandera a cuadros.

Candela manifestó estar “contento” por la hazaña. “Cuando largamos, -Facundo- Chapur me movía, pero creo que tenía un problema porque en la recta nos vinimos rápido con Matías… cuando lo pude pasar, intenté escaparme, pero Matías se me vino”, dijo. Fiel a su estilo, también se mostró autocrítico: “teníamos un problema en la curva 1 (…). No la pude hacer rápido nunca, ni en el entrenamiento, ni en la clasificación, ni en la carrera… y Matías hacía muy bien esa parte”.

El logro es sumamente importante para Candela y su equipo. “Estos puntos nos vienen bárbaro y si seguimos así, podemos ser protagonistas a fin de año”, destacó.