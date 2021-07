Kicillof anunció la vacuna “libre” para los mayores de 45 años y adelantó cuándo ocurrirá para los mayores de 40

Compartir en...

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció hace instantes que todos los mayores de 45 años podrán tener su vacuna “libre” contra el Coronavirus a partir de mañana, lo cual equivale a que no tendrán que esperar un turno para recibir su primera dosis. También adelantó que desde el 9 de julio aplicará la misma medida para los mayores de 40.

Las personas que integren estos grupos etarios tendrán que acercarse a la posta del salón parroquial con su DNI, sin importar si anteriormente se inscribieron en la campaña de vacunación o no.

Según pudo averiguar BRAGADO TV, aún no se tiene precisión de qué días se comenzará a aplicar en nuestra ciudad ya que todavía no hay novedades en la posta de vacunación, aunque se estima que no demorará mucho.

“Estamos pasando a una etapa de vacunación masiva“, sostuvo Kicillof. Además, comunicó que en 31 pequeños distritos (entre ellos General Viamonte y Alberti) ya se abrirá la vacunación libre para los mayores de 18 años, debido a que allí se completó la de todos los grupos priorizados.