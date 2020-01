LA AGRUPACIÓN “JÓVENES POR EL CLIMA” CUESTIONÓ LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DEL MUNICIPIO

Compartir en...

El grupo de estudiantes universitarios que integran la agrupación “Jóvenes por el Clima Bragado” han utilizado sus redes sociales para manifestar su disconformidad por la falta de invitación por parte del Municipio al Foro Ambiental. Además, aprovecharon la oportunidad para cuestionar su política medioambiental. Aseguran que la gestión de Vicente Gatica “empeoró las condiciones en que vivimos”.

En la publicación, la agrupación aseguró que “aunque no fuimos considerados dentro del Foro Ambiental de Bragado por parte de @bragado_municipio -Municipalidad de Bragado- queríamos aclarar que no vamos a participar de él. Consideramos que el actual gobierno no sólo no mantuvo las políticas de Estado en cuestiones ambientales, sino que empeoró las condiciones en las que vivimos todxs los bragadenses. Un Estado presente es conciencia ambiental y compromiso climático. Ojalá se pueda revertir y comprender los reclamos. ¿Acaso no nos escuchan?”.

En representación del grupo, la joven Pilar Guerrieri indicó a BRAGADO TV: “nos preocupa el estado en que se está descuidando los basurales y lugares donde la gente arroja basura”. Además agregó: “no nos parece una buena solución lo que quieren hacer con el foro; podrían haberlo evitado y tienen posibilidades de actuar más que sentarse a dar vueltas sobre un tema que todes sabemos cómo se soluciona”.

Consultada sobre cuál sería la solución, Guerrieri consideró importante “incrementar más la inversión en Espacios Verdes, -aplicar- caminadores ambientales que son parecidos a los guardaparques, poner énfasis en garitas y seguridad en los lugares tendientes al vuelco de basura”. También propuso “profundizar las denuncias y mejorar el uso de energías renovables y contendedores”.

Según Pilar, “si hay ganas se puede”. “Nos contaron que –Orlando- Costa hasta repartía las bolsas de separación”. Además, opinó que “la gestión de San Pedro había hecho algo”.