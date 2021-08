La Asociación Civil del barrio Nuevo Horizonte cumplió 28 años de funciones

Compartir en...

La Asociación Civil del barrio Nuevo Horizonte cumplió 28 años en funciones y desde la institución decidieron conmemorarlo a su modo. Eduardo Gatica, miembro de la actual comisión directiva y fundador de la entidad, dialogó con Marcelo Méndez sobre esta fecha.

Durante la conversación recordó el trabajo hecho con Horacio Ríos y José Zamudio en los inicios de la comisión barrial. Según aseguró, la idea en un principio era participar de la Comisión del barrio San Luis, pero como no pertenecían decidieron continuar su camino.

La institución es una de las que mejor plasmó su proyección a base de un esfuerzo constante y un gran grupo de trabajo. Ahora, incluso, albergan el plan educativo FINES, piensan en seguir agrandando su sede y mejorando sus demás actividades.

“El secreto es abrazar esto como una vocación. Yo soy un militante de la vida, no escondo mi militancia política pero a la política partidaria no la hago en la institución”, explicó el directivo, a lo que agregó: “he podido construir eso, sostenerlo. Además, cuando alguien viene con una propuesta no se le dice que no, al contrario, se le ayuda a perfeccionarla”.