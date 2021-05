La bragadense Ana Conde contó desde Israel la situación crítica que se vive con Palestina

Compartir en...

email

En el marco de una entrevista con EL MEGÁFONO, esta mañana la bragadense Ana Conde se refirió a la tensión extrema que vive Israel tras la agudización del histórico conflicto que mantiene con Palestina. Ella vive en el Estado judío, por lo que su testimonio resulta muy importante para tomar dimensión de la situación.

Ana es muy recordada en nuestra ciudad por sus años como fotógrafa y reportera gráfica. Contó que reside en Israel desde hace 23 años y que actualmente se encuentra ubicada a 100 kilómetros del núcleo del conflicto.

Confirmó que la tensión existe desde hace mucho tiempo, aunque aclaró que “uno nunca se acostumbra a eso” y que ahora se acentuó mucho más. “Es muy preocupante”, dijo.

Contó que “en las casas nuevas es obligación tener una habitación que sea refugio” y hay otros espacios para proteger a quienes viven en construcciones más antiguas. “La mayoría son bajo tierra, de hormigón armado”, sostuvo.

Explicó que “cada vez que va a caer un misil suena una sirena fuertísimo”, lo que describió como una situación “terrible”.

Consultada sobre la pandemia, manifestó que “todo el mundo está vacunado acá, y el que no lo está es porque no quiere”. “Nosotros en la calle ya no usábamos barbijo, sólo cuando entrábamos en un lugar cerrado”, agregó.