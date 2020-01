LA BRAGADENSE MARITA YÉLAMOS PRESENTÓ UN LIBRO SOBRE SU DURA HISTORIA DE VIDA

Compartir en...

“Marita: la niña que dejó la invisibilidad” es el nombre que eligió la bragadense Marita Yélamos para titular su libro autobigráfico. Se trata de una obra de gran utilidad para ella debido a que le permitió descargar el gran peso que llevó en sus espaldas en la búsqueda por recuperar su identidad, mientras que al lector le sirve para conocer su dura historia de vida y tomar su fuerza como ejemplo de vida.

En diálogo con BRAGADO TV, Marita contó que “el libro trata de mi historia sobre mi identidad, de la identidad que me robaron desde bebé y que me costó muchos años recuperar”. Consultada sobre lo que le sucedió, indicó: “soy huérfana, mi mamá falleció cuando yo tenía dos años; digo huérfana porque para mí fallecieron los dos, mi progenitor y mi mamá, porque él decidió o no pudo sostener esta situación con tres criaturas pequeñas y decidió abandonarnos”. Además, nombró una “herencia maldita” que menciona en su libro.

Según el testimonio de Yélamos, “mi abuelo pasó a ser mi padre por poquito tiempo porque la vida me lo arrebató en la adolescencia, así que vinimos a Bragado y acá nos quedamos… pero él era camionero y estaba muchos días y a veces meses fuera de la casa, por lo que no nos podía cuidar”, dijo. Ante tal situación, desde la corta edad de 2 años Marita se crio en el Hogar de Niñas Santa Rosa y sus hermanos en el Hogar Mignaquy; luego, a los 12 años, pasó a la Casa de la Adolescente (hoy inexistente).

“Tengo 42 años y me costó un montón armar el rompecabezas de mi historia, y ahora que me lo saqué el libro era la última pieza que me faltaba”, manifestó la mujer. Además, habló de sus intenciones de que la obra sirva para “poder ayudar a alguien” y dejar el mensaje de que “se puede salir adelante”. En lo que respecta a los motivos que la llevaron a elegir el nombre del libro, explicó que “-hoy- logré ser visible a los ojos de la mirada del otro, cosa que de pequeña no lo logre, no era visible porque nadie me registraba a pesar de estar rodeada de personas buenísimas y maravillosas, pero no era la familia, me faltaba eso”.