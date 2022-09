La calidad y humildad de Paloma sigue avanzando

La Paloma bragadense, sigue volando y ya se metió entre los 10 finalistas de “Canta Conmigo Ahora”, el programa de Canal 13 que conduce Marcelo Tinelli

Paloma volvió a cantar en la noche del jueves y logró el pasaporte a la final y ahora se viene lo más difícil del certamen que tiene como fecha de culminación el 18 de octubre.

Paloma fue entrevistada hoy por Marcelo Méndez en Bragado TV Edición Central y dijo que ella es así que hay que prestarle atención porque puede salir con un tema que nadie lo espera como fue el jueves a la noche con “Vivir así es morir de amor” de Nathy Peluso.

Dijo que ahora es cada más difícil, uno puede elegir un tema porque a uno le gusta, pero son 100 las personas del jurado a los que hay que convencer.

“El jurado ya sabe que uno canta bien, por algo estamos entre los 10 y por eso digo que está bueno que podamos ir cambiando de género.

“Hay personas que son buenas para algún determinado género, pero hay otras que se van adaptando a todos, “en lo personal trato de ir variando porque se que puede hacerlo

En cuanto a lo que se viene, indicó que no es mucho lo que pueda contar, “pero estoy seguro que les va a gustar a todos, va a estar bueno porque se va a sumar algo a todo lo que venimos haciendo y dijo que ya grabó pero no sabe cuando va a salir…”.

Sobre la gran final, dijo que se cambio la fecha, que no será el 10 de octubre y si el 18 de octubre.

Paloma señaló que aún no cae de estar entre los 10 finalistas, desde el inicio pasaron 300 personas cantando, “y llegar a esta instancia me parece algo muy loco y más con la edad que tengo porque soy muy chica todavía y me quedan un montón de cosas por vivir y es algo que me vuela cabeza estar acá…”.

Confirmó su presencia el sábado 8 de octubre en la Fiesta Nacional del Caballo, la producción del programa ya lo sabe así que voy a Bragado, canto y me vuelvo a Buenos Aires.

DE JURADO EN BARADERO

Explicó que este sábado estará de jurado en la ciudad de Baradero, donde se hará un concurso de talentos y en lugar de elegirse la reina y el rey se elegirá un talento en un evento denominado La Fiesta de la Primavera.

Más adelante contó que en su presentación del jueves se hicieron presentes los papás de los tres nenes que ella cuidad en Bragado, además de estar Jorge Mónaco.

Con emoción dijo que “ellos me comprendieron entendieron que era mi sueño y me dijeron que cuando termine esto, volvía a trabajar cuidando a sus hijos…”.