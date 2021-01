LA CANTANTE LUCRECIA MERICO FUE ENTREVISTADA POR “BIEN DE TANGO”

Compartir en...

El programa cultural “Bien de Tango”, conducido por el reconocido tanguero Diego Burga, sigue llevando a sus emisiones interesantes artistas para conocer en profundidad. Esta vez, la protagonista de la entrevista del día fue la cantante Lucrecia Merico, quien se refirió a sus inicios y su trayectoria.

“Vivo dedicada al tango. Yo digo que vivo dentro del tango, no solamente que vivo del tango”, expresó la cantautora en primer lugar, detallando que es una “mujer apasionada por el arte” que se dedicaba muchos años antes al teatro. “Hago todo tipo de estilo dentro del tango, soy cantora más que cantante”, señaló.

Merico mencionó que perteneció al elenco estable de “La botica del angel” y que en marzo pasado tuvo su primera presentación en vivo, además que se dedicaba a los “tangos reos” y que a partir de allí se fue diversificando los estilos que ahora sigue.

Sobre sus inicios en el género, contó: “Soy de familia de tangueros”, y agregó: “A mi no me gustaba de chica el tango, como a la mayoría de mi generación. Un día de repente se me despertó y pasé por un taller de interpretación de cantantes de tango”.