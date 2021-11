La Coalición Cívica ARI festejó sus 20 años en Luján

Este sábado, la Coalición Cívica ARI festejó sus 20 años en un evento que tuvo lugar en la localidad rural de Open Door, Luján, de la cuál participaron grandes referentes tanto del espacio, como del PRO.

En principio se celebraron los resultados tras las elecciones legislativas del pasado 14 de noviembre, pero luego, compartieron un almuerzo con la presencia de varios dirigentes como el ex presidente Mauricio Macri, el jefe del gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora de la Provincia María Eugenia Vidal, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Diego Santilli, Jorge Macri, Daniel Salvador, Maximiliano Abad y Mario Negri.

De Bragado, participaron la doctora Carla Bruno, el concejal Fernando Sierra junto con su equipo de trabajo, y el concejal electo Nicolás Araujo del PRO.