LA CONCIENCIA GANA TERRENO: BRAGADO TUVO UNA NAVIDAD CON ESCASA PIROTECNIA

Una “Noche Buena” casi sin pirotecnia, como debe ser, fue la que tuvo Bragado esta madrugada. Las campañas de concientización sobre los problemas que trae para muchas personas y animales ha ganado terreno. Prácticamente nadie lo incumplió (los casos fueron muy aislados en comparación con otros años), lo que, de lo contrario, significaría además una violación de la ordenanza municipal que prohíbe utilizarlas en el radio urbano.

La escasa pirotecnia fue notoria ya que en la mayor parte del cielo de Bragado sólo se visualizaron nubes. También quedó en evidencia a través de la inexistencia de personas quemadas (así lo confirmó el Hospital Municipal San Luis), algo que antes parecía habitual ante festividades de este tipo. Además, tampoco hubo denuncias sobre infracciones ni individuos que hayan sido detectados incumpliéndolo por la policía o la guardia urbana.

Vale recordar que la pirotencia no sólo acarrea riesgos de lesiones por parte de quien las utilice, sino que perjudica a muchos otros seres vivos. El oído de algunos animales es considerablemente más sensible que el humano, por lo que las explosiones de fuegos artificiales no solo les resultan más perturbadoras, sino que les pueden dañar más gravemente su capacidad auditiva o motivar efectos como estrés o pánico. Los bebés, personas mayores o con autismo son otros de los afectados ya que pueden sufrir taquicardias, sudoración y estado nervioso crítico, pudiendo llegar a convulsionar o causarles un ataque al corazón.

En lo que respecta a la reglamentación que existe en Bragado, no está prohibida su venta (un fallo de la Corte Suprema de Justicia lo impide), pero se encuentra vigente una ordenanza que impide el uso de pirotecnia sonora dentro de la zona urbana de nuestra ciudad y también en las localidades rurales.